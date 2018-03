CAPÍTULO 2, AÑO '1982' | 'FARIÑA'

Esther Lago, amarte de Laureano Oubiña, descubre que el último cargamento de Sito Miñanco no es tabaco, si no que las cajas de Winston contienen cocaína. Esther, que sabe lo que debe hacer para que el negocio de Oubiña siga viento en popa, no dudará en decírselo a su amante. ¿Qué hará Oubiña con esta información?