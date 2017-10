Un nuevo hombre llega a La Casona

Venancia recupera la consciencia, ¿dónde está Carmelito?

Capítulo 1686: lunes 23 octubre

La noticia de la muerte del posible único testigo es un golpe durísimo para Saúl quien tenía en su hallazgo la esperanza de una rápida liberación. Prudencio se lo cuenta a Julieta, e insiste en que la única forma de sacar de ahí a su hermano es pagándole un buen abogado, y sólo Francisca puede hacer eso.

Severo evita en el último instante que Candela vaya a la Casona a amenazar a la Montenegro. Severo pide a Nicolás la última foto que le hizo a Carmelito para colocarla en todos los periódicos del país. Los Castañeda le dicen que dé el número de teléfono de la Casa de comidas para recibir las noticias. Julieta intenta distraer su mente cuando llega un forastero para participar en la construcción de las casas.

Venancia empieza a reaccionar. ¿Podrá decirles algo acerca de quién se llevó al bebé? Nazaria sigue inquieta por la carta recibida y don Anselmo no consigue sonsacarle sobre su contenido. Prudencio le sugiere un pacto a Francisca para salvar a Saúl.

Capítulo 1687: martes 24 octubre

Severo llega a tiempo de ser testigo del despertar de Venancia y cómo les cuenta lo que pasó, por fin tienen una pista para la búsqueda, pero es muy vaga… Venancia se culpa de lo sucedido ante Adela. La maestra intenta quitarle esas ideas de la cabeza.

Prudencio intenta transmitir a Francisca la gravedad de la situación y ella no da su brazo a torcer. Carmelo se ofrece a Julieta para tratar de defender a Saúl pero ella lo rechaza. Prudencio visita a su hermano en la cárcel para ofrecerse a asumir la culpa en su lugar, no cree que puedan salir con bien de esta y además todo fue culpa suya.

Dolores coquetea con Tiburcio sin esconderse y a don Berengario no le parece nada bien. Julieta se esfuerza en la construcción, pero no es la única, Jesús, el recién llegado, lo da todo mientras confiesa que no está acostumbrado. A Consuelo le gusta este chico que sigue a su nieta, aun no pudiendo con su alma.

Nazaria parece realmente agobiada cuando pide a Mauricio que se siente, parece que va a contarle lo que le ocurre.

Capítulo 1688: miércoles 25 octubre

Saúl se niega a permitir que Prudencio se culpe, eso no solucionaría nada. El chico entonces se esfuerza por encontrar una salida legal a lo de su hermano y Francisca se interesa por lo que busca. Finalmente Prudencio da con una solución: convencer a Francisca para que pague la fianza y, una vez fuera de la cárcel, huir para siempre.

Nazaria explica a Mauricio que un primo viene a visitarla, e insiste en que no se entere Francisca. Dolores ha pasado la noche fuera de casa y se niega a dar ninguna explicación. Y sin embargo, Tiburcio se comporta de forma que a Alfonso y Emilia les parece que podría marcharse para siempre.

Julieta prosigue con las obras ayudada por Jesús, el forastero que llegó hace unos días y que está muy impresionado con la capacidad de trabajo de la chica. Raimundo hace ver a Francisca que no está llevando nada bien su decisión de no ayudar a Saúl.

Venancia se va recuperando y Candela se esfuerza en ello, pero en la conversación, sale de boca de la señora una acusación velada hacia Severo que hace mella en su esposa, si hubieran estado en La Granja nada de esto hubiera sucedido.

Alfonso recibe una llamada y acto seguido comunica a Severo que han encontrado un posible testigo de lo que sucedió.

Capítulo 1689: jueves 26 octubre

Saúl, muy a su pesar, acepta la propuesta de huir que le plantea su hermano. No tiene otra opción. Así, el chico le explica a su novia el plan desesperado para escapar. Julieta, decidida, le asegura que se irá con él.

Alfonso viene donde Severo y Carmelo para darles noticias sobre una posible pista del captor de Carmelito: una mujer vestida de negro salió esa noche con un niño en brazos. Mientras Venancia va mejorando, el matrimonio se resquebraja. Severo confía en que todo volverá a su ser con el regreso del niño. Así, con la foto que le tiende Nicolás, empapelará cada rincón con tal de dar con el bebé.

Prudencio expone su plan y pide ayuda a Francisca, pero ésta sigue negándose a ayudar a Saúl. Raimundo le pide que les deje solos… y a solas, Raimundo pone todo su empeño en que Francisca recapacite.

Nazaria se pone tensa al hablar de su primo y al no convencer a Mauricio de ir sola a recogerlo. Y finalmente llega el primo… pero no viene de paso. Hipólito pide explicaciones a bocajarro a su madre y ella se niega a dárselas.

Adela y Francisca tienen un encuentro lleno de reproches. Francisca ha cedido: le dará el dinero para la fianza de Saúl, pero al enterarse de que Julieta escapará con él, Prudencio miente y dice que Francisca no los ayudará.

Capítulo 1690: viernes 27 octubre

Prudencio pide un poco más de tiempo, dice que cree que podrá hacerla cambiar de opinión y Saúl no percibe en absoluto que todo es una mentira. De vuelta en La Casona, Prudencio tiene que confesar que ha decidido posponer la entrega de la fianza y le pide confianza, cree que así puede librarse de Julieta para siempre. Francisca se pone en sus manos. Así, ante Raimundo hacen el paripé: Francisca ha cambiado de opinión y no va a ayudar a Saúl.

Para sorpresa y disimulado disgusto de Nazaria, Vicente viene a quedarse una temporada. Y así, Mauricio le ofrece trabajo en la finca: si es responsable y trabajador, todo irá bien.

Adela intercede por Severo, él también lo está pasando mal.

Candela recapacita y le da la razón, debe cambiar de actitud. Pero Venancia les recuerda de nuevo tanto mal como están sufriendo y estalla una disputa entre ellos que parece imparable. Venancia desde su cuarto luce una sonrisa de satisfacción, esto es justo lo que ella pretendía, está resarciendo maquiavélicamente la muerte de su hijo, el difunto marido de Candela.

Tiburcio sigue mostrándose distante. Nicolás explica a Dolores que lo hace por su bien y buen nombre. Ella entiende que puede hacer lo que quiera y así habla seriamente con su hijo: tiene derecho a vivir su vida.

Prudencio es claro con Julieta: Francisca no cede y mientras Saúl esté con Julieta, no moverá un dedo por él. Prudencio es claro, solo si se aleja de su hermano, será libre.