"No hay Guardia Civil que pueda controlar al público en el rodaje"

¿Cómo ha vivido la tía Juana la renuncia de Mateo a la boda?



Fue un horror, de verdad, le ha sentado fatal.

¿Se imagina Juana siendo rechazada como Mateo?



Es que la tía Juana nunca ha sido rechazada (risas). Ella se lleva muy bien con todo el mundo en el pueblo, es muy coherente... a ella no le pasaría lo que le ha sucedido a su sobrino.

¿Se va acercar más a Moruba (Ricardo Nkosi)?



Es que es muy joven, si fuera un poco más madurito... Nuestra relación es más de madre e hijo que otra cosa, nunca tendría un lío con Moruba.

¿Cómo habrías reaccionado tú si te hubieran dejado plantada en el altar como a Adriana (Natalia Verbeke)?



Creo que si me pasara eso sentiría que me había cambiado la vida y me retiraría a la selva o algo así (risas).

De esta 4ª temporada ¿cuál es tu secuencia favorita?



La boda, sin duda. Fue increíble, estábamos en una pradera al lado del faro y fue algo muy gracioso vernos a todas las chicas, con unos taconazos tremendos, paseando por allí (risas), no podíamos andar de forma normal. No parábamos de reírnos.

¿Cómo habría cocinado la tía Juana, por ejemplo, las verdinas que has probado en el restaurante ‘El 18’?



Pues con unas cebollitas y almejas, por ejemplo, esto es una comida de cumpleaños o celebración familiar. La veo cocinando este tipo de platos en plan “Las recetas de la abuela” en San Martín del Sella.

¿Crees que ‘Doctor Mateo’ ha ayudado a la popularización de Lastres?



Absolutamente, ha elaborado un turismo en el pueblo con todo lo que sucede en la serie, es tremendo. Pero Lastres ya era muy interesante antes de llegar nosotros, pero ahora es impresionante.

Pero todo tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno para el pueblo por el turismo, pero para nosotros es peor porque no paran de llegar autobuses de turistas y aquello se satura. La primera temporada la grabamos en verano, desde entonces, nunca más hemos podido hacerlo en esas fechas, es imposible, no hay Guardia Civil que pueda controlar el rodaje y el público que acude.

¿La grabación de la serie habría sido diferente si hubiera sido en otro lugar de España?



Habría sido absolutamente distinto, a nosotros nos ha marcado mucho el pueblo, desde la forma de hablar hasta el carácter o el clima, que habría sido diferente si, por ejemplo, hubiéramos grabado en Almería. Creo que Mateo no sería diferente, el se ha educado en Nueva York y da igual donde fuera, él viene de una gran ciudad a un pueblo.

¿Pero tú eres más de pueblo o de ciudad?



Soy de campo, pero no aguanto más de siete días en un pueblo (risas), necesito ir al teatro, a algún concierto...

¿Qué tiene Juana de Rosario y viceversa?



Juana tiene de Rosario cuatro años de grabación de la serie, tiene muchísimo. Tiene, por ejemplo, lo borde que soy a veces, el gusto por la naturaleza... pero yo sé más de hierbas y ungüentos que ella.

¿Qué fue lo que hizo que decidieras aceptar el papel de tía Juana?



Cuando leía los guiones de Juana veía que era una señora de 50 años independiente, económicamente va a su bola, liga con quien quiere... y me pareció maravilloso que tuviera esas opciones... es un personaje autónomo, que no tiene nada normal. De hecho, me ofrecieron este papel y uno en la serie ‘Pelotas’, y me incliné por esta serie porque me pareció un personaje mucho más interesante.

¿Qué te gusta más, el rodaje en interiores en Madrid o en los exteriores de Lastres?



Lastres nos da un extra, es como irse de ejercicios espirituales (risas), como una excursión. Si allí terminas, por ejemplo, a las 18:30 horas, tienes mucho tiempo libre porque no tenemos a la familia, entonces nos juntamos todos y nos vamos a cenar por ahí. Eso nos hace tener el punto de unión que tenemos.

Cuando grabo en Madrid, salgo a la misma hora y me vuelvo a mi casa y tengo a mi hijo, a la familia, el plan del día siguiente... Lastres me permite un poco de “liberación”, a mí y a todos.

Habéis renovado ya la quinta temporada ¿cómo lo lleváis?



Estupendamente, por ejemplo, este año no voy a coger ninguna obra de teatro y voy a descansar hasta que empecemos a grabar la próxima temporada. Tengo varios guiones por ahí, pero no me quiero comprometer con nada que sea incompatible con la serie, como me ha pasado estos años, con giras muy importantes por España y unos horarios tremendos en la serie, y no puede ser. Lo que me voy a proponer hasta que empiece la quinta temporada es dejar de fumar, necesito un tiempo de adaptación, de hacer deporte...

¿Qué vas a hacer en ese tiempo libre?



Tengo un viaje pendiente a Estambul que haré en este tiempo libre.

Rosario Pardo se mostró encantada por "Las recetas de la abuela" que degustó en el 18 (Castelló, 18. Tel. 91 575 28 66) y animó a todos los seguidores de Doctor Mateo a hacerse fan en el Facebook de la serie. ¿A qué estáis esperando?