Amiga de Adriana y directora de la emisora local. Carol estudió en Madrid hostelería, pero la chica no era muy de estudiar... y volvió al pueblo sin haber terminado la carrera. En cuanto llegó a San Martín del Sella se casó con su novio de toda la vida, Mario. Y hasta hoy.

Tiene que estar en todas las salsas del pueblo, si no, no está contenta. De hecho es la directora de la diminuta radio local donde tiene un programa de entrevistas y cotilleos donde no deja títere con cabeza.

Además es la presentadora oficial en todas las ferias y certámenes que por allí tienen lugar. Cualquier cosa de la que se entere, rápidamente llega a través de las ondas a todo el pueblo.







