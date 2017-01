Ángel besa a Sandra

El día en el que concedan al camping la categoría de Reserva Natural de la especie humana está, cada semana, más cerca. Principalmente por los raros ejemplares que conviven en tan poco espacio. A saber:

Una suegra única, la de Tino, Hortensia. Una suegra con cero defectos de los habituales: ni es criticona, ni piensa que su hija merece algo mejor, ni trata de enquistarse en casa… pero también con una querencia por lo ajeno nada usual. Una ladrona de primera, vaya.

Una pareja imposible, pijo relamido, Jorge, y heavy pasota, Eli. Para completar el cuadro, una ex, Nuria, que vuelve a la carga a por Jorge sin reparar en gastos, sobre todo telefónicos, y es que hay que ver qué manera de tirar de móvil tiene la tía.

El único guiri del país que no está enamorado del sol, la paella y las birras sino de Candela, la hija de una alcohólica bipolar. A la que, sin embargo, no puede decirle quién es realmente y por qué no puede contarle la verdad… y no es por falta de vocabulario… que también.