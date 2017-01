'Buscando el norte' se estrenará simultáneamente en Antena 3, Neox y Atreseries

El nuevo proyecto de SERIES ATRESMEDIA, producido por Aparte Producciones para Antena 3, es una ficción coral que apuesta por nuevas caras de la comedia española. Antonio Velázquez, Belén Cuesta y Manuel Burque encabezan el reparto de esta serie de personajes que cuenta también con Silvia Alonso, Terele Pávez, Kimberley Tell, Bárbara Santa Cruz, Oscar Ladoire, Fele Martínez, Jorge Bosch, Luis Zahera, Elisa Mouliaá, Goizalde Nuñez, Ferrán Rañe, Gillian Apter, Jesús Carroza y Ana Goya en el reparto de la serie.

La serie arranca con la historia de Álex y Carol, dos hermanos que, hartos de la situación laboral en España, deciden emigrar a la ciudad europea de las oportunidades: Berlín. Su ilusión por realizar el sueño alemán pronto se convierte en una pesadilla cuando se dan cuenta de que han pasado de vivir por encima de sus posibilidades a vivir por debajo de ellas. Los dos hermanos serán el hilo conductor para conocer a otros españoles con distintas historias.

¿Qué pasa cuando dejas en España a tu novia pero conoces a la mujer de tu vida en Alemania? ¿O cuándo dejas tu vida y tu carrera por seguir a tu mujer y su gran oportunidad laboral? ¿Y cuándo te has visto obligado a dejar a tus hijos en España y te lo juegas todo a una carta para poder darles un futuro mejor?

El choque de culturas que ocasiona la convivencia entre personajes de diferentes procedencias y clases sociales es uno de los detonantes de esta comedia de contrastes que se vale de la picaresca para retratar la cruda realidad de la emigración. Un intento de reflejar, de una manera fehaciente y real, los avatares de una pandilla de emigrantes que tienen claro que cualquier tiempo pasado fue mejor y que recuerdan con nostalgia y con lágrimas en los ojos las croquetas de sus madres, la siesta, el aceite de oliva, y hasta las poco valoradas persianas.

La serie, rodada entre Madrid y Berlín, está basada en la película de éxito “Perdiendo el Norte” de Atresmedia Cine. El director de la cinta, Nacho García Velilla, consagrado también por otras comedias como “Fuera de Carta” o “Que se mueran los feos”, es el productor ejecutivo de la ficción.

ASÍ ARRANCA

Álex y Carol son dos hermanos que al darse cuenta de que el futuro no es como les habían prometido, deciden buscarse las castañas fuera de España. Muy mal se les tenía que dar para que, llevando la “Marca España” allende nuestras fronteras, alguno de los dos no acabara triunfando. Pero la realidad que se encuentran cuando llegan a Berlín es muy distinta a la que habían visto en los programas de españoles alrededor del mundo, y aunque tengan idiomas, carreras universitarias y vengan del primer mundo, en Alemania no dejan de ser emigrantes.

Aun así, por eso de que la adversidad une, y dada nuestra nula capacidad para los idiomas, los españoles tendemos a juntarnos de manera gregaria. Así es cómo Álex y Carol enseguida confraternizarán con un grupo de compatriotas con sus mismos problemas de integración y que coinciden todos en el “Pan y Vino”, un bar español regentado por su tío Marcelino.

BUSCANDO EL NORTE contará el día a día de esta peculiar y ecléctica “familia”, que en ninguna otra circunstancia hubieran convivido, pero que se ve abocada a hacer piña ante una circunstancia común: todos salieron de su país para buscar una vida mejor, y han terminado viviendo las mismas penurias que sufre un mejicano en Los Ángeles, un pakistaní en Abu Dabi o un ecuatoriano en Madrid.

UNA SERIE CORAL

El nuevo proyecto de SERIES ATRESMEDIA es una ficción coral que apuesta por nuevas caras de la comedia española. Si bien es cierto que la historia arranca con la llegada de Álex y Carol a Berlín -interpretados por Antonio Velázquez y Belén Cuesta-, pronto se encontrarán con el resto de personajes que irán adquiriendo similar o igual protagonismo: Manuel Burque, Silvia Alonso, Terele Pávez, Kimberley Tell, Bárbara Santa Cruz, Oscar Ladoire, Fele Martínez, Jorge Bosch, Luis Zahera, Elisa Mouliaá, Goizalde Nuñez, Ferrán Rañe, Gillian Apter, Jesús Carroza y Ana Goya componen el reparto de la serie.

Además, para este proyecto, SERIES ATRESMEDIA ha querido contar con algunas caras menos conocidas del sector artístico español, en una apuesta por el talento de nuevos actores de la comedia de nuestro país.