Las bodas de ensueño de las series de Antena 3

El 'Sí, quiero' de cuento de Ana y Alberto

Tras una boda fallida por el desmayo de Rita, Ana y Alberto cumplen el sueño que llevan años anhelando. Gracias a sus amigos, que les han preparado una boda de cuento con velas a la luz de la luna, la diseñadora y el director de las Galerías Velvet se dan el 'sí, quiero' más emocionante jamás escrito.

El 'Sí, quiero' de Carmen e Iñaki con final inesperado

Tras una nueva pedida de matrimonio oficial, Carmen e Iñaki se dan el 'Sí, quiero' ante todos sus amigos. Ya convertidos en marido y mujer Antxón anuncia con micrófono abierto y por error, que Arzak le ha ofrecido a Iñaki un puesto de trabajo en San Sebastián. ¿Aceptará? ¿se trasladarán los recién casados al norte?

Rizos y Maca, una boda en Cruz del Sur

Rizos cada vez siente más lejos a Maca pero piensa sujetarle la mano hasta que ella se aleje 'como un globito en el cielo, hasta el último minuto'. Enamorada de ella como de nadie, imagina cómo sería su boda en Cruz del Sur.

Francisca y Raimundo se dan el 'Sí, quiero' más esperado

"Seré tu esposa aunque sea lo último que haga", afirma Francisca al encontrarse en el altar junto al hombre que desea amar por siempre, Raimundo Ulloa. Ambos, inmersos en una profunda felicidad y rodeados de sus seres más queridos, se dan el 'sí, quiero' por el que tanto tiempo han tenido que esperar. Ninguno de los dos se puede creer que este momento haya llegado: ¡Ya son marido y mujer!

Marta y Alonso continúan con la boda a pesar de las mentiras

Después de que Alonso se enterase por Ana María, que su prometida Marta Novoa, había estado con Rafael, desapareció por un tiempo de la 'Plaza de los Frutos'. Marta no perdió la esperanza en ningún momento y quiso asistir a la boda aunque el novio no se presentase. Asimismo, minutos antes de salir hacia el altar, Alonso regresa y ambos hacen las paces.

Sheldon y Amy se convierten en marido y mujer en "The Big Bang Theory"

Es un día para recordar en Big Bang. Por fin Amy y Sheldon se dan el 'sí quiero' rodeados por sus familiares y con Mark Hamill como maestro de ceremonias. "Sheldon, no se qué nos deparará el futuro, pero nunca he sido tan feliz como lo soy ahora", dice una emocionada Amy. Mientras que Sheldon responde: "Me pasaré la vida demostrándote lo mucho que te quiero".

Franco Reyes y Sarita Elizondo se dan el 'Sí, quiero'

'Pasión de Gavilanes' ya ha llegado a su final. En el desenlace de la serie Franco y Sarita se dan el 'sí quiero' y Rosario Montes vuelve a los escenarios siendo 'la otra'. ¿Quieres saber más?