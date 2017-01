ENTREVISTA A LOS PROTAGONISTAS

Lluis Homar y Yon González tienen un nuevo caso por delante en la nueva temporada de Bajo Sospecha, El Comisario Casas y Víctor liman asperezas en los nuevos capítulos y nos confiesan "que ahora el problema nos lo ponen los franceses, que se creen que no somos capaces de resolver este caso", el cuál no es nada fácil. Lluis Homar confiesa que "Casas está muy orgulloso de su hijo aunque no lo demuestre" y a la inversa". Ambos nos animan a que no nos perdamos la nueva temporada porque "formamos un engranaje perfecto, creemos mucho en el guión y en la historia y esta temporada es más fina y directa que la primera".