Se acerca el final de 'Apaches' con Miguel y Sastre, detenidos… ¿quién ha dado el chivatazo a la policía?

LUNES A LAS 22:40

El inspector jefe Prada ha detenido a Miguel y Sastre tras su último atraco. Sin embargo ni las pruebas ni los testigos son capaces de señalar como culpables a los dos amigos. Liberado tras veinte horas de interrogatorios, Miguel acude al hospital donde su padre ha sido ingresado. Tras conocer la detención de Miguel, Carol se enfrenta con El Chatarrero, a quien acusa de estar detrás de la delación, y decide abandonarle. Sastre sabe que El Chatarrero está detrás del chivatazo a la policía, pero no entiende cómo pudo hacerlo. Tras eliminar a los posibles sospechosos, todo apunta a que la persona que les traicionó fue Carol. Miguel y Sastre se enfrentan y en honor al cariño y la amistad que les une, Sastre decide no actuar contra ella. 'Apaches' se acerca al final, no te pierdas el décimo capítulo el lunes a las 22:40 horas en Antena 3.