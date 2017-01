SKETCH EN EXCLUSIVA CON KOLDO Y JOZÉ DE 'ALLÍ ABAJO'

¿Conoces la rivalidad entre un Mac vs Pc? hemos hecho nuestro particular homenaje a la campaña “Mac vs PC” con Jozé y Koldo en la tercera entrega de los sketches exclusivos de la web de 'Allí Abajo'. Koldo, vasco como el que más, y Jozé, andaluz de pura cepa, nos demuestran que por muchos kilómetros que los separe, no hay muchas diferencias entre las dos culturas.