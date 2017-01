MOMENTOS CAPÍTULO 4 DE 'ALLÍ ABAJO' | 'ALLÍ ARRIBA'

Luci, Merche y Piedad siempre tienen el oído y la vista puesta en la puerta o la ventana para no perder detalle de todo lo que sucede. Son cotillas a más no poder y parece que han montado cuartelillo en el piso de Carmen donde Rober e Iñaki entran y salen. Ellas necesitan saber el porqué de tanto movimiento masculino y no tienen descaro alguno ni lo conocen. ¡No se les escapa ni una!