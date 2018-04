Iñaki no sabe qué nombre ponerle a su relación con Zuriñe

AVANCE CAPÍTULO 05 | EL CONCURSO DE MARMITAKO

Iñaki no acaba de tener claro si no es demasiado pronto para iniciar una relación con Zuriñe. Intentará que esto no llegue a oídos de Carmen, pero tanto secretismo no gustará a la peluquera, sobretodo cuando la presenta como una amiga. Lunes a las 22:40 horas, nuevo capítulo de 'Allí Abajo' en Antena 3.