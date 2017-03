EL VLOG DE FRAN VALENZUELA

Desde que Fran Valenzuela llegó a 'Tu cara no me suena todavía' no ha podido dejar de pensar en su gran actuación. La interpretación de Alejandro Sanz nos dejó de piedra desde el primer segundo y en este Vlog nos cuenta todo los que no hemos podido ver hasta el día de su estreno. ¡Vaya días más moviditos!