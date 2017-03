SABE MUY BIEN DE LO QUE ES PASAR NERVIOS EN ESE PLATÓ

Además de sentirse orgullosos de su tierra murciana, Blas Cantó y Keunam también comparten amistad y como buen conocedor de los nervios que se pasan en el escenario, el ganador de 'Tu cara me suena' le ha querido enviar un alentador mensaje al concursante de 'Tu cara no me suena todavía'. ¡Qué bonico!