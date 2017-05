El viernes, jurado y público eligen al décimo y último finalista de 'Tu cara no me suena todavía'

El jurado, compuesto por Àngel Llàcer, Miki Nadal, Chenoa y Mónica Naranjo, valorará de nuevo a los participantes José Voces, que tendrá que imitar a Joaquín Sabina; Ely López, que se transformará en Ellie Goulding; y Dabeat, que se atreverá con Michael Jackson.

Por otra parte, los siete elegidos para ser aspirantes a la repesca volverán a pisar el escenario de ‘Tu cara no me suena todavía’ y lo harán con estas actuaciones: Victoria Sunsiray se convertirá en Merche, Lorena Fernández volverá a meterse en la piel de Malú, Jesús Ríos dará el do de pecho con Bryan Adams. Los espectadores podrán volver a ver a Nino Bravo gracias a Manu Rodríguez, mientras que Tomás Martínez se transformará en Miguel Ríos, Inot en Joe Cocker y Gabriel Gutierrez en Emilio Aragón.

Además, Carolina Ferre, concursante de la primera edición de ‘Tu cara me suena’, vuelve a pisar el escenario del programa con una nostálgica actuación.