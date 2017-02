'Tu cara no me suena todavía' se estrena el viernes 10 de marzo en Antena 3

ESTRENO EL VIERNES 10

'Tu cara no me suena todavía' ya tiene fecha de estreno. El próximo viernes 10 de marzo, una semana después de la gran final de 'Tu cara me suena', arrancará el nuevo formato de Gestmusic para Antena 3 con un grupo de concursantes de infarto. No te pierdas el estreno más esperado de la temporada, a las 22:00 horas en Antena 3.