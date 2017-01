María del Monte se queda embelesada con Nayra en los ensayos de Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 5 | TU CARA ME SUENA MINI

En la quinta gala de Tu cara me suena Mini, Nayra y María del Monte tienen que imitar a María Jiménez y la pequeña enseña a la cantante a mover la pierna con el garbo que lo hacía la Jiménez, además el arte y la fuerza de Nayra ensayando esta canción les deja a todos embelesados. No te pierdas el próximo jueves a las 22:30 en Antena 3 el cambio de parejas de Tu cara me suena Mini.