Miguel Cobo; "Montaría un restaurante con Arrabal, Begoña y Javier Estévez"

¿Por qué decidiste presentarte al casting de ‘Top Chef’?

La verdad es que fue por casualidad, pero mi principal motivación fue salir de la cocina un poco para que la gente vea lo que hacemos y mostrar mi pasión. También es un reto personal de superación.

¿Cómo llevaste la actitud de Bárbara en el cuarto programa?

En la cocina hay momentos duros, nuestros caracteres son diferentes, pero una vez fuera de la cocina me gusta el buen rollo con todos mis compañeros, no tengo nada en contra de mi compañera Bárbara.

¿Cuál ha sido la prueba más dura en estos cuatro primeros programas?

Quizás el primer día, no estoy acostumbrado a las cámaras y la presión, la tensión y el no querer fallar a los míos hizo que pasara un rato bastante duro.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu paso por el programa?

Lo mejor ha sido ver otros grandes chefs con los q he aprendido y disfrutado de su cocina, pero lo mejor de todo ha sido encontrar a los ‘mosqueteros’, mi nueva familia (Arrabal, Javier y mi dulce Begoña)

Lo peor, quizás la excesiva tensión de algunos momentos, pero que me han hecho más fuerte.

"La repostería es lo que me cuesta más"

¿Sigues en contacto con algún compañero del programa?

Si, con los ‘mosqueteros’ en especial, pero también charlo con otros de vez en cuando, sobre todo con la maravillosa Daniela ‘el ángel de la guarda’ de nuestro querido Canales.

¿Cómo definirías, brevemente, a Alberto Chicote, Ángel León y Susi Díaz?

Son grades profesionales que nos han juzgado muy honestamente, exigiendo lo que debíamos mostrar, siendo esto ‘Top Chef’. Por orden les calificaría así: Chicote, crack; Ángel, profesional; y Susi, perfección.

¿Cuál fue tu plato estrella en el programa?

Varios platos me han hecho sentirme muy bien y más jugándome tantas veces la última oportunidad, con el mero y pichón me sentí muy a gusto, hice mi cocina 100% estoy seguro que habrá algún plato en sucesivos programas que me harán sentirme muy bien, si tengo la suerte de aguantar…

¿Y fuera del programa cuál es tu plato estrella?

Fuera de la cocina existe un producto que es parte de mi vida, la merluza del Valles, ha sido, es y será mi mejor receta.

¿Qué ingrediente no te gusta nada para comer?

Tengo la suerte de comer de todo, quizás lo q más me cueste sean los pájaros pero bien cocinados también disfruto.

¿Hay algún producto que no te guste cocinar?

Quizás la pastelería me cueste más, pero un producto en sí, no lo hay, me encanta conocer diferente productos

¿Siempre quisiste ser chef?

Siempre me llamó la atención ver a mi madre de niño, como conseguía esas magnificas salsas oscuras, con un brillo que todavía tengo en mi retina. Pero hasta no terminar el Bachiller y animado por mi familia no conocí un mundo que cambio mi vida.

¿Con qué compañero te animarías a montar un restaurante?

Hay tres con los que lo montaría serían Arrabal (por su carisma), Javier (por su serenidad) y Begoña (por su sabiduría).

¿Por qué?

Son grandísimos profesionales, además sé que haríamos un equipo fantástico por las cualidades diferentes de cada uno, creatividad, tradición, templanza y grandes líderes de equipo, recibiría órdenes encantado de cualquiera de ellos, siempre aprendería algo.