Leo Harlem: "Cuando salí vivo de 'Me resbala' pensé que me había tocado la lotería"

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en ‘Me Resbala’?

Cuando me llamaron me dio un subidón, cuando llegué al plató experimenté otro y, cuando salí vivo, pensé que me había tocado la lotería (risas).

¿Qué es lo que más te gusta del programa?

Lo que más me gusta del programa es su variedad, su ritmo y la buena dinámica entre los compañeros.

¿Qué prueba te parece la más divertida?

Todas tienen su gancho, pero ‘El teatro inclinado’ es la bomba!

¿Y la más complicada?

También es la más complicada y ahí radica su atractivo. Es todo un reto y genera risas a tutiplén.

¿Qué opinas de su éxito de audiencia que tiene todos los viernes?

Creo que el éxito obtenido tiene muchos padres: programa original, concursantes con tirón, horario fenomenal y que lo puede ver toda la familia.

En ‘Me resbala’ ¿es más complicado hacer reír o evitar las carcajadas en las pruebas?

Es difícil todo. Uno se cansa de verdad y uno se ríe de lo lindo; sin embargo, lo realmente meritorio es sobrevivir a todo esto con una sonrisa... pero merece la pena... ¡os lo aseguro!

¿Cómo ves a Arturo Valls como presentador?

Arturo es un crack con todas las letras... yo, cuando sea joven, quiero ser como él.

¿Qué compañero de ‘Me resbala’ te ha sorprendido más?

¡Todos son la leche! No lo digo por cumplir... si me tuviera que decidir por uno sería imposible tomar una decisión porque todos son unos talentazos.

¿Hacen falta más programas de humor en televisión?

Hacen falta muchos más. El humor es algo que aporta mucho más de lo que parece y la gente necesita reírse más y más a menudo.