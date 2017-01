Abel Arana nos invita a ver el primer programa de 'Me resbala'

EL TUITERO DE ME RESBALA

El bloguero Abel Arana nos da un adelanto del estreno el viernes a las 22:30 horas en Antena 3 de 'Me resbala', veremos los pechos de Flo en HD y 3D, veremos disfraces que ni la mismísima Lady Gaga se pondría y veremos bailar a los concursantes como si les hubieran echado algo en la bebida. No te pierdas el estreno de 'Me resbala' este viernes.