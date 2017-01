Urdangarín, el juez Ruz, y Marc Márquez en El repashow de los viernes con Eva Hache

En el repashow musical de los viernes con Eva Hache se han tocado todos los temas de actualidad, desde el caso Noos donde Manel y Eva han interpretado Será porque te amo, pasando por el juez Ruz que Arturo han aporvechado para cantar I Just call to say I love you. También se ha hablado de Marc Márquez y Manel se ha atrevido a imitar a Bon Jovi. Como no podía faltar en el Repashow, hemos tenido a Gloria Serra y Tamara Falcó con la agenda del fin de semana.

