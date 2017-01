Jeff Toussaint: "El programa está hecho para divertir"

El principal objetivo es que la gente se divierta, no importa si crees o no en la hipnosis, "el programa está hecho para divertir y no para creer en la hipnosis" decía Jeff. En la gala disfrutaremos de varios momentos divertidos y sorprendentes, te adelantamos dos: Mario Vaquerizo al frente de un avión con más de trescientos pasajeros y Santi Rodríguez, que experimentará la posibilidad de ser papá. ¿Pero cómo? Para saberlo, no te pierdas la segunda gala y quédate así, ¡HIPNOTIZADO!