Un equipo de 'En tierra hostil' entra en Goma, la capital minera del Congo

DIRECCIÓN A LAS MINAS DE COLTÁN DEL CONGO

El equipo de En tierra hostil está accediendo a la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo. El país en el que más gente han matado desde la Segunda Guerra Mundial. Desde hace más de 15 años, la zona Este del país ha sufrido el castigo de un gran número de grupos armados que han perpetrado asesinatos y violaciones masivas para hacerse con el control de las principales zonas mineras de coltán: una aleación singular y muy codiciada de dos minerales que se emplea en la fabricación de smartphones y tabletas de última generación. Nada más pisar territorio congoleño, los periodistas localizan a un español que se dedica al comercio de este preciado mineral. Ahí empieza un arduo camino para conseguir entrevistarle.

La primera parada es el cuartel general de la ONU en Goma. Allí, el equipo de "En Tierra Hostil" localiza a tres españoles que forman parte de la misión de Naciones Unidas para desarticular los grupos rebeldes y liberar las zonas que habían conseguido tomar. Uno es el encargado de seguridad del aeropuerto militar de Goma. Entre otras funciones, trata de evitar que se realice tráfico ilegal de coltán desde esas pistas. Pero no tiene poder para controlar las naves civiles sin identificar que despegan y aterrizan. Otra es funcionaria en el departamento que asegura el bienestar del contingente de cascos azules. Admite que la ONU, hasta ahora, no ha podido combatir con éxito la pobreza en la zona, sin embargo, asegura que "si no fuera por nosotros, aquí la gente estaría matándose". La tercera trabaja como observadora de los delitos de violencia contra la mujer. Detalla la brutalidad de los grupos armados: "Se utiliza la violación como arma de guerra. No sólo violan a mujeres, también a niñas y a hombres". Siembran el terror en las poblaciones locales para que abandonen las zonas ricas en minerales y gestionarlas a su antojo.

EL COLTÁN, IMPRESCINDIBLE PARA FABRICAR PRODUCTOR TECNOLÓGICOS

En medio de todo este país nos encontramos con Paco, un español licenciado en empresariales que actua como intermediario del coltán. Lo compra para una empresa de móviles. "Sin el coltán no se puede fabricar absolútamente nada de los productos eléctrónicos que tenemos. Ni móviles, ni tablets, ni ordenadores". La superconductividad y su resistencia a la corrosión y el calor lo hacen un maineral clave también para la industria militar.

EL INFIERNO DE RUBAYA

A 100 kilómetros de Goma están las minas de Rubaya, una de las explotaciones de Coltán más grandes del país y que, en este momento, se encuentra –supuestamente­­– bajo control del gobierno legítimo de El Congo. El equipo de "En Tierra Hostil" se conjura: "no podemos irnos de aquí sin mostrar la mina".