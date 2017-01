ARTE A LO BESTIA

El Hombre de Negro realiza un arte a lo bestia para Will Smith y Jaden en El Hormiguero impresionante. Con sólo cuatro tablets El Hombre de Negro nos muestra mediante imágenes en movimiento como es la película de Will Smith y Jaden Smith. Mediante una aplicación en la que se leen los labios, el actor y su hijo nos cuentan como son sus personajes en la película. ¿Ha entendido After Earth explicada en el arte a lo bestia?