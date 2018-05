Iñaki, en blanco: ¿dos candidatas que se conocen?

PROGRAMA 6 | CONTIGO AL FIN DEL MUNDO

Iñaki se piensa que la mujer que ha llegado es otra candidata y, aunque no encaja mucho con él, le va a tratar igual que al resto durante su estancia en Australia. Pero lo que él no sabe es que realmente es una trampa porque no es la mujer que dice ser. Cuando Iñaki ha ido a presentársela a sus conquistadoras, Cynthia se ha quedado en blanco, ¿por qué será?