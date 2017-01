El tercer programa de 'Casados a primera vista' por Super Falete

Ayer escuché a Enrique decir sobre Verónica que se habían compenetrado con la mirada, como si estuvieran jugando un partido de dobles. Lo cierto es que parecía que al fin una pareja iba a consumar el matrimonio porque llegaron a besarse bastante, ella le preguntó si le gustaba mucho el sexo e, incluso, comió tarta de la nariz de él, lo que requiere un grado de complicidad importante. Yo, por ejemplo, no comería tarta de la nariz de él, ni de ella, ni del 99,999% de la población mundial. Llegado el momento de la verdad, Verónica le dijo que en la noche de bodas no se consuma y después acabaron de viaje de novios en Los Ángeles, donde Enrique demostró que domina el inglés, pero solo si es bajito y se deja.



Lo de Laura y Mariano es distinto. Ella no para de comentar que es muy educado y agradable, pero que no es su tipo. Ya sabéis, lo de “qué simpático es tu novio”, que tú sabes que le están llamando feo. Había pocas posibilidades y creo que se esfumaron totalmente cuando él la llevaba en brazos y se tropezó, cayendo ambos al suelo. Aunque me solidarizo con él porque soy bastante torpe, hay que reconocer que un golpe en la rabadilla antes de la noche de bodas no facilita el asunto. Se han ido de viaje a Tulum, en México, donde tendrán oportunidad de contemplar ruinas mayas y monos aulladores, el mejor sustituto del sexo cuando tampoco hay chocolate.



Laurent se ha ido con Toñi a Turquía después de pasar la noche en el sofá. Hay que reconocer que los belgas son muy educados, porque a mí me dicen que el sofá parece cómodo después de dormir allí la noche de bodas y tienen que censurar el programa para no escuchar lo que sale de mi boca. El caso es que están en Estambul y Toñi se cabrea porque allí los taxistas no hablan español. Al menos, la habitación del hotel tiene un jacuzzi, que es más cómodo para dormir que el sofá.



Peor es lo de Salva, porque Gloria es punto y aparte. Si él le dice que su abuelo mata un cerdo para hacer embutidos, pues ella le dice que piense lo que pasaría si hicieran eso con humanos. Si él le pregunta si le va a acompañar a ver al Albacete, pues ella le contesta que “antes cruzaría el Ganges a nado con llagas en los pechos y moriría agónicamente de una infección sin tratamiento antes que ver un minuto de fútbol”. Por si fuera poco, a ella todo lo recuerda a sus ex parejas. Que les regalan un viaje a Roma, allí estuvo con su ex. Que la madre de él opina, ya le pasó con su ex. Que le sirven una porra en el desayuno, le recuerda a su ex.



Así que el resumen hasta ahora es: matrimonios celebrados, cuatro; matrimonios consumados, cero.