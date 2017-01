AVANCE PROGRAMA 7 | 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Tras la cena, las cuatro parejas se van de copas. Sin embargo, no todo sucederá desde la tranquilidad. Una celosa Sabrina dará la nota cuando ve a Cristina hablando, haciendo el tonto y brindando con Jonathan. Él, por su parte, no se disculpará tras lo sucedido por lo que Sabrina coge la puerta y se marcha de la habitación. Cristina y Tito estarán más cerca que nunca y Mónica y Pedro no terminarán de congeniar. El lunes un nuevo episodio a las 22:30 en Antena 3.