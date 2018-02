Desmayos, primeras convivencias y lunas de miel y de hiel, los momentazos de 'Casados a primera vista'

Lo mejor del programa 04 de la cuarta edición de 'casados a primera vista'

En la cuarta entrega de 'Casados a primera vista' hemos vivido un desmayo, el de la madre de Tamara que no lleva nada bien 'perder' a su hija. Aunque parece que volverá pronto a casa porque al novio no le ha gustado. Las manías de María José en el primer día de convivencia han provocado los primeros roces entre la pareja. Noelia y Raúl no han consumado en su noche de bodas y él lo lleva fatal. Dámaris y Gabriel han comenzado su luna de miel en Sicilia comiéndose a besos. Carolyne y Sheyla vivieron n una experiencia gastronómica llena de sobresaltos con un final feliz. Por último, Alessandra y Adrián disfrutan de su luna de miel en Túnez con perfume afrodisíaco y visita turística. ¡Revive lo mejor del último programa!