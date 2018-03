"Sofá, mantita y drama", por @Hematocritico

Eugenia, vecina de Julián dice:

“ Pensé que había un terremoto. Estuve llamando al ministerio de interior para ver si había información de seguridad, pero eran sólo los portazos de María José. También escuchamos un ruido raro de madera que tardamos en identificar pero estamos bastante seguros que eran las máscaras de madera chocando con las paredes “

En la casa de Alessandra y Adrián las cosas se solucionaron de otra manera diferente. Nos habla Vanessa y Luis, un matrimonio que vive abajo.

“ Fue terminar de ver el video y quedar tan emocionados por su contenido que fueron directos a la cama. Los gritos…dios mío , los gritos “

“ Y los golpes del cabecero “

“ Eso también. Pero los gritos…tuvimos que meter a los niños en un armario cuatro horas mientras poníamos discos de Metallica a todo volumen . Pero ni eso ahogaba esos sonidos … teníamos que intentarlo. Hay cosas que aún no se puede explicar a los niños “

“ Nadie puede “

A Luis le tiembla el pulso y un ojo al recordar.

En casa de Damaris y Gabriel también vimos otro espectáculo

“ Debían estar de buen humor, porque empezaron a llegar repartidores de comida a domicilio uno detrás de otro. Chinos, italianos, bocadillos. La moto del Burger King vino por lo menos tres veces “ Recuerda Faustino, el portero del piso de Gabriel.

Un vecino de Sheyla y Carolyne llega con un libro

“ Fue terrible, terrible. Después de ver ese maldito video he llegado a contar siete días consecutivos de conversación ininterrumpida. Imposible descansar con ese zumbido constante. En mi desesperación he llegado a llevar un diario a modo de bitácora “

Me muestra el libro, con hojas garabateadas con boli . Comparto algunas líneas al azar :

- Día dos. Siguen hablando. Ahora el tema es “ Pero tú ya sabías cómo soy yo ahora no puedes pedirme que cambie lo que soy “ Es Terrible

- Día cuatro . “ El caso es que yo no soy así. Eres tú la que crees que soy así . Pero yo no soy así . Yo soy lo que dices que no soy “

- Día cinco : “ Si no podemos ser lo que somos entonces tú eres lo que eres, Carol “ “ Eso no tiene porque ser así, tú puedes ser lo que quieras que seamos “

- Día siete : “ Eeeh…. ¿Cómo te llamabas? “ “ Sheyla “ “ Pues eso, Sheyla, que tú puedes ser así si no eres así “” No te sigo “

“ Es horrible “ – me dice “ AÚN SIGUEN “

Me pide una noche en un hostal a cambio del diario.

Uf. Así está el tema. Veamos esta semana como continúan nuestras parejas preferidas, casaders