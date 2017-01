Programas Casados a primera vista Programas Segunda temporada Programa 4 PROGRAMA 4 | CASADOS A PRIMERA VISTA "Alberto siempre hace que se me quite el enfado a los dos minutos" José Ramón y Alberto continúan su luna de miel en París. La pareja se siente cada vez más compenetrada aunque reconocen no estar enamorados no dudan en que podrían conseguirlo. José Ramón pide sinceridad a Alberto sobre su primera impresión, sus palabras no le gustan demasiado y se siente ofendido. Alberto no duda en comérselo a besos para despejar sus dudas. Ambos están a gusto y desean conocerse más.

