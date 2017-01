El próximo martes conoceremos a la pareja ganadora de 'A Bailar!' en la gran final

Estas son las canciones de la final:

Soraya y Miguel Ángel se atreven con todo y parece que les da igual cualquier baile porque todos los hacen perfecto pero ojo, porque para la final les piden dar una vuelta de tuerca con el tema que les ha tocado en suerte ‘Wrecking Ball’ de Miley Cyrus.

El que lo va a tener muy complicado esta semana será Juan Ribó que tendrá que hacer olvidar al mismísimo Elvis. Pastora y él bailarán un clásico ‘Jailhouse’ Rock de Elvis Presley.

Pasamos del ritmo a los boleros. Una romántica les ha tocado en suerte para la final aLaura y David Ascanio. Bailarán ‘Sabor a mí’ de Luis Miguel.

El Monaguillo y Lola tendrán que prepararse muy a fondo un temazo precioso. Bailarán ‘Its a Beautiful Day’ de Michael Bublé.

El Cordobés y Virginia no lo tendrán nada fácil, probablemente es el reto de la nche, menuda la que les ha caído en suerte ni más ni menos que ‘You never can tell’ de película Pulp Fiction. Un tema que puede hundirte o ponerte como gran triunfador de la noche

Juanjo y su queridísima Verónica tendrán una canción con mucha marcha pero un registro completamente nuevo al que nunca se han enfrentado. Veremos cómo bailan‘Gloria’ de Umberto Tozzi.

Cañizares tendrá que afinar de lo lindo para la última gala y prepararse bien el tema que le ha tocado porque le examinarán muy atentamente. Santi y Mayte tienen ante sí el temazo‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz

Por último, La carita de Óscar cuando escuchó lo que se le viene encima lo dice todo. Bailará con Eva ‘Last Dance’ de Donna Summer, confiamos en la pericia y el trabajo de esta simpática pareja

¿Quién ganará?