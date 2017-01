LA OPINIÓN DE MÓNICA CARRILLO

La cosificación de la mujer está tan extendida que no nos llama la atención. Si tradujéramos al lenguaje escrito algunas de las imágenes de la publicidad sexista que nos rodea, los mensajes serían, por ejemplo: "me encanta dormir con hombres que no saben mi nombre" y "estoy aquí para divertirte".