Sergio Ramos: "La humildad se tiene o no se tiene, no se habla"

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, afirmó este miércoles, después de la clasificación de su equipo para la final de la Liga de Campeones, que la humildad es algo que se "tiene o no se tiene" y que "no se habla".

El capitán del Real Madrid volvió a hablar sobre el mensaje que lanzó en la víspera del encuentro ante el Atlético de Madrid, en el que aseguró que muchos jugadores blancos tienen orígenes humildes y que no han nacido en Beverly Hills. Después, Gabi explicó que la humildad no tiene nada que ver según el lugar en el que te críes.

"El mensaje, los que me tenían que entender, me entendieron. La humildad se tiene o no se tiene, no se habla. También habrá gente humilde en Beverly Hills y gente soberbia en los barrios humildes", declaró.

Respecto al encuentro ante el Atlético de Madrid, reconoció que sabían que no iba a ser "fácil" y declaró que el Real Madrid sufrió para conseguir llegar a la final.

"Orgulloso de este equipo"

"Orgulloso de este equipo, demostró personalidad cuando había que tenerla. Fuimos a por el gol y lo conseguimos. El equipo ha tenido 20 minutos de presión. Habíamos olvidado el resultado de casa. Ellos tenían que salir de esa manera, como teníamos previsto. Después de los dos goles sufrieron un desgaste por su presión. Con el gol conseguimos amansar el juego", comentó.

"Contento por haber conseguido tres finales en cuatro años. Es increíble. Llevo aquí muchos años, estuve muchos sin ganar la Liga de Campeones. Este equipo tiene mucho hambre y mucha ilusión", agregó.

Respecto a la posibilidad de que el Real Madrid gane la Liga de Campeones y la Liga, manifestó que el conjunto blanco, excepto su eliminación en la Copa del Rey, está consiguiendo los objetivos que se propuso a principio de curso.

"Va a ser una final muy bonita"

Asimismo, habló sobre la Juventus, el rival del Real Madrid en la final: "Tiene un grandísimo equipo, jugadores con mucha experiencia. Higuain, Bonucci, Chiellini, Alves... va a ser una final muy bonita para los amantes del fútbol".

Por último, se refirió a la jugada de Karim Benzema en el gol de Isco: "Desde atrás me costó verla, Veía mucho rojiblanco. La vimos repetida y es increíble. Viniendo de Karim no nos sorprende. Hoy ha tenido uno de esos días que ha terminado con el gol de Isco", finalizó.