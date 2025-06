Solo Bisbal dejó de pulsar por Miguel... ¡y es porque no podía!

Miguel Fernández sorprendió en las Audiciones a ciegas con su versión de 'I See Red' de Everybody Loves An Outlaw. Su actuación en La Voz Kids provocó que Lola Índigo y Manuel Turizo giraran sus sillas al instante, seguidos poco después por Edurne, completando así un pleno de coaches, pues Bisbal ya había cerrado su equipo.

Tras recibir elogios de los tres, Miguel optó por unirse al equipo de Lola Índigo, impresionado por su entusiasmo y conexión inmediata. Esta incorporación aporta fuerza y personalidad al equipo de la coach andaluza.