Manu roza el bote y deja a Rosa en la cuerda floja en El Rosco

Rosa no tuvo su mejor tarde, acumulando errores como confundir "pacharán" con "pachá" y responder en singular cuando se requería el plural. Mientras tanto, Manu avanzaba con seguridad, alcanzando 23 aciertos y quedándose a dos del bote.

Ante esta situación, Rosa expresó: "Espero que no me salve", deseando que Manu no ganara el bote para evitar la Silla Azul. Finalmente, Manu no logró completar El Rosco de Pasapalabra, y Rosa deberá enfrentarse a la Silla Azul en el próximo programa.