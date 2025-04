Tarik gana puntos con Seyran, ¿acabará cumpliéndose su deseo de casarse con ella?

Mientras tomaban algo en una cafetería del centro comercial, Seyran le ha recordado a Tarik cómo fue el primer día que se conocieron. Le ha dicho que la acosó sin motivo y que no espere nada de ella. También ha sido clara al afirmar que no se casará con él, por mucho que él lo desee.

Tarik, sin rendirse, ha intentado mostrar su lado más amable. Le ha asegurado que la apoyaría si quiere ir a la universidad, algo que ha hecho reflexionar a Seyran, ya que Ferit nunca le ha permitido estudiar.

El joven le ha confesado que no puede dejar de pensar en sus ojos, pero ella ha seguido mostrándose distante. En ese momento, Saffet ha aprovechado para preguntar a Seyran y a Suna si no se aburren durante el día, ya que no estudian ni trabajan. Tarik ha intervenido rápidamente para defenderlas: ha explicado que no han tenido opción, que no han podido hacer lo que, de verdad, deseaban.

Seyran se ha sorprendido al escuchar cómo Tarik se ha mostrado empático y dispuesto a ayudarla a cumplir su sueño. Incluso ha dicho que le pedirá a su abuelo que intervenga para que pueda entrar en la universidad. “Además, después de la noticia de tu divorcio será más fácil”, le ha dicho, mostrándole las imágenes de Ferit en la prensa, donde aparece de fiesta y rodeado de mujeres.

El joven ha aprovechado la ocasión para ganar puntos con Seyran, ¿acabará casándose con ella tal y como planea?