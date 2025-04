La bronca de Halis contra Ferit empuja a Orhan a su momento más valiente

Ferit ha vuelto a la mansión tras una noche marcada por la emoción. Lo que no esperaba era que toda la familia lo estuviera esperando… y mucho menos el enfado con el que Halis le recibiría.

El patriarca no ha tenido compasión. “¿Qué fue lo que te dije? ¡Que no fueras!”, le ha gritado, dejando claro que lo que le pase a Seyran ya no es asunto suyo. Luego, le ha recordado que ahora tiene un compromiso con Pelin. “¿Qué te importa Seyran? ¿Cuánto tiempo más vas a avergonzarnos?”, le ha preguntado humillándolo.

Orhan ha intentado intervenir. Le ha dicho que Ferit estaba asustado, roto por dentro, y que lo que está viviendo lo ha sobrepasado. Pero lejos de calmarse, Halis se ha mostrado aún más implacable: “Eres un hombre. No puedes llorar por una mujer ni correr tras ella. Ese perro callejero de Kazım… quién sabe lo que contará ahora”.

Por primera vez en mucho tiempo, Orhan ha frenado a su padre. Ha mandado a Ferit a su habitación y, cuando Halis se ha negado alegando que aún no ha terminado de hablar, Orhan se ha impuesto como nunca antes.

Esta noche, el hombre ha marcado un antes y un después. Ferit es su hijo, no el de Halis. Durante años, ha permitido que su padre tomara decisiones por él… pero ya no más. Cada uno tiene su lugar, y Orhan ha dejado claro que el suyo, como padre, lo ocupará de ahora en adelante.