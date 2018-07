Mark Hamill regresa a 'The Flash' 20 años después con su papel de The Trickster

ESTE LUNES A LAS 22.30H

Esta semana en 'The Flash', un asesino imitador conocido por el nombre de "El burlador" (The Trickster) comienza a poner bombas en Ciudad Central. Con el fin de detener al villano, Barry y Joe se reúnen con El burlador original, interpretado por el mítico actor Mark Hamill, que recupera también el personaje original 20 años después. No te pierdas este lunes a partir de las 22.30h los nuevos capítulos de 'The Flash'.