Capitán Frío tenderá una trampa a The Flash

ESTE LUNES A LAS 22.30H

Leonard Snart regresa a Ciudad Central con un nuevo compañero de crimen: Mick Rory. El dúo planea robar una valiosa obra de arte, pero Snart tiene una intención oculta: tenderle una trampa a The Flash. Rory y Snart secuestran a alguien cercano a Barry y amenazan con asesinarlo si The Flash no los enfrenta en una batalla de hielo y fuego. Por otra parte, Iris lidia con las consecuencias de la confesión de Barry. No te pierdas este lunes a partir de las 22.30h los nuevos capítulos de 'The Flash'.