Avance semanal de Sueños de libertad: la química estalla entre Andrés y Begoña

Damián quiere recuperar la relación que mantuvieron en el pasado los de la Reina y los Merino, pero Jesús no está por la labor de firmar la paz con sus primos. Su rechazo saca de quicio a Luis, abriendo una brecha aún más grande entre las familias, y tomando la decisión de abandonar la empresa. Damián no quiere perderle ni quiere un sustituto, ¿logrará convencerle para que no se vaya?

Claudia estaba muy ilusionada con Tasio pero éste le dejó plantada. El joven se las arregla para que ella le perdone. Fina no soporta ver a su amiga cegada por las mentiras de Tasio y le amenaza con que o la deja en paz, o cuenta todo.

Las respectivas relaciones de Begoña y Andrés no pasan por un buen momento: Jesús no quiere dejar a su mujer ejercer su vocación, algo que podría dejarla muy insatisfecha, y la novia de Andrés le nota muy distante últimamente. La complicidad entre Begoña y Andrés salta a la vista, aunque ella quiere mantener las distancias con su cuñado.

En un arrebato de sinceridad, Andrés posa sus manos en la cara de Begoña, ¿se animará a besarla? Ella le pide que sean sensatos pero él cree que sus palabras dicen una cosa cuando su mirada dice otra. ¡La química estalla entre ellos! ¿Confirmarán los sentimientos que son incapaces de reprimir?

