Tomás tratará de encontrar al hombre lobo aprovechando la piedra de sacrificios que descubrieron en el bosque y que parece atraerlo. Sólo necesita descubrir el ritual necesario para que la bestia responda a su llamada. Tiene 10 días hasta la próxima luna llena, no tiene tiempo que perder si quiere seguir adelante con su plan. Por su parte, Joel, sufre extrañas pesadillas desde que hallaron la piedra. De hecho, son algo más que eso: ha aparecido de repente en el lugar donde la encontraron y no tiene ni idea de cómo ha llegado hasta allí. Algo extraño está sucediendo y Joel cree que su padre tiene las respuestas que necesita.

Interrogan al teniente Pando. Todas las nuevas pistas que están descubriendo le incriminan. Incluso la grabación del cuartel, dónde él asegura que pasó la noche, se ha roto y no refleja la hora de su llegada. Cuando ya parece que no tiene defensa posible, Carola confiesa: la noche en que robaron en casa de Sara, Raúl estaba con ella. Pasaron toda la noche juntos en el hospital porque ella tuvo un aborto. No se lo habían dicho a nadie porque el niño no era del teniente sino de otro hombre. Nacho y Sonia, encargados del interrogatorio, se quedan paralizados ante la declaración de Carola.