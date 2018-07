Olga no es la mejor en eso de las primeras impresiones. Lo critica todo, dice lo que piensa sin paños calientes y no finge ante nadie una sonrisa que no siente.

Su defecto es también su virtud pues precisamente eso es lo que hace que Olga no tenga dobleces.

Ella no es como Fátima, capaz de fingirse la mejor amiga de alguien y apuñalarle por la espalda. Ella se acerca a quien quiere y se mantiene al margen de quien no le interesa.