Las seis cosas que no viste de la rueda de prensa de 'La Catedral del Mar'

1. Con el objetivo de que todo saliera perfecto había un equipo de sonido con varios micrófonos para que todos los actores y equipo pudieran hablar de una forma fácil.

El equipo de sonido prevenido para la rueda de prensa | antena3.com

2. Nadie quiso perderse la rueda de prensa, tanto que el lleno fue absoluto y no cabía nadie. Aunque no se veía en directo, el salón estaba absolutamente lleno para no perder detalle de la nueva superproducción de Atresmedia.

El salón lleno en la presentación de 'La Catedral del Mar' | antena3.com

3. La rueda de prensa se emitió en directo en AtresPlayer, y para que esto fuera posible, había grandes cámaras grabando todo lo que sucedía.

Así fue la emisión en directo | antena3.com

4. Tras la rueda de prensa, que comenzó a las 12:00h, los actores estuvieron atendiendo a todos los medios, y algunos como Michelle Jenner o Aitor Luna terminaron casi a las 16:00h de atenderlos a todos durante varias horas.

Michelle Jenner atendiendo a los medios | antena3.com

5. Minutos antes de que comenzase la rueda de prensa ante los medios, los actores del reparto de 'La Catedral del Mar', estaban muy concentrados.

Los actores minutos antes de que comenzase la rueda de prensa | antena3.com

6. Mientras se hacían las fotos individuales y de grupo en el photocall, en la parte trasera los actores charlaban y pasaban un buen rato, ya se nota que se van a llevar muy bien incluso antes de empezar a rodar. Además pudisteis ver estos momentos con un Facebook Live en directo desde la página de Antena 3.