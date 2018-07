El general Pérez de Ayala, a punto de cometer una locura

MOMENTOS 'EL SECRETO DE PUENTE VIEJO' CAPÍTULO 1.827

El Comisionado reconoce que Pérez de Ayala ha sabido situarse fuera de su control, y no puede más que sentirlo, pero no se le ocurre cómo llevárselo de Puente Viejo de manera inmediata. En una visita a La Casona y, firme a sus ideas, amenaza con acabar con la vida de los presentes si no acceden a su petición.