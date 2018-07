Todos engañan a Pepa

AVANCE CAPÍTULO 358

Tristán ha salido de Puente Viejo para buscar una solución al mal que afecta a sus tierras. Al principio no quería dejar a Pepa sola en su estado, pero la partera le ha hecho ver que es necesario que ambos sigan adelante con sus vidas. Sin embargo unos malhechores esperan en el camino de Tristán para atacarle... Tristán no regresa a Puente Viejo y Pepa no debe de preocuparse.