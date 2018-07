¿Por qué están asustados Elías y Rafaela?

Capítulo 1287: lunes 21 marzo

Elías no niega sus sentimientos y sólo se compromete a respetar a Hernando; él, colérico, le amenaza. Además le pide que se aleje de su familia, así Elías avisa en la Casa de Comidas que a partir de ahora comerá allí, y evidentemente a Emilia le extraña el cambio. Y así, Beatriz y Camila echan de menos a Elías en la comida a pesar de los intentos de Hernando, que fracasa intentando que no lo echen de menos.

Francisca explica a Hipólito que sólo intenta evitar problemas, pero en realidad se preocupa por Raimundo.Más tarde Raimundo tiene un roce con don Berengario y Onésimo se va de la lengua respecto a Francisca y sus gestiones para que paren a Raimundo antes de que se manifieste, cosa que luego él reprochará a la Doña…

Elías informa a Carmelo del fracaso de sus gestiones: Hernando no dará marcha atrás con el agua. Pero a la par le comunica que quizás haya una solución al problema de Miel Amarga.Rafaela alimenta la tensión sexual entre ella y Matías; lo va envolviendo en su red sin remedio.

Capítulo 1288: martes 22 marzo

Elías asegura a Carmelo que puede encontrar agua aunque parezca imposible y le pida que tenga fe. Así, se disponen a recorrer la finca tomando las muestras que Elías necesita. Elías vuelve a los Manantiales para analizar las muestras y los datos que han tomado, tras lo que confirma que puede encontrar agua.

Elías insinúa a Camila que el hecho de que no se quede a comer tiene que ver con Hernando, así ésta se enfrenta a su marido y le exige la verdad respecto a la ausencia del químico en las comidas.

Rafaela convence a Ramiro para que no la acompañe a Munia. Matías recibe carta de Prado, y cuando el chico trata de responder, no encuentra ni la inspiración ni la concentración necesaria.

Francisca ordena a Mauricio asistir a la protesta, que no ha conseguido cancelar, sin quitar ojo a Raimundo en ningún momento. Y está claro que el hombre tiene ganas de ir, porque una pequeña tertulia con los párrocos termina en discurso político por parte de Raimundo.

Capítulo 1289: miércoles 23 marzo

Hernando acusa al químico y a su mujer de mantener una relación excesivamente amistosa, motivo por el que ha querido poner tierra entre ellos, pero Camila defiende su inocencia: no ha hecho nada impropio con Elías y sus reproches son injustos. A raíz de esto, Hernando se propondrá reaccionar y tomar las riendas de su familia.

Elías ha sido discreto sin quejarse del despotismo de su jefe porque no tiene más remedio ya que Hernando conoce su pasado más oscuro. Elías propone un lugar para perforar un pozo a Carmelo, que se lo agradece y hasta le ofrece trabajo.

Don Berengario indaga sobre Raimundo y Francisca le para los pies, no le permite que se meta en ese terreno.

Raimundo organiza a sus simpatizantes y se preparan para ir a Munia, deciden quiénes van o no. Matías le cuenta a Beatriz con emoción que mañana es el gran día: van a Munia. Matías siente que Emilia y Rosario lo tratan como a un niño, Rafaela, en cambio, como un hombre.Mariana y Gracia ponen el cartel de “Abierto” por primera vez: sólo falta que entren clientas. Llega Camila que compra muchas cosas, Francisca, en cambio, llega y desprecia la tienda.

Capítulo 1290: jueves 24 marzo

Hernando se disculpa con su mujer, no puede ofrecerle un matrimonio “normal” pero quiere que la convivencia sea buena. Le propone pasar un día en familia, cosa que Beatriz no quiere pero Camila la convence. Elías tampoco se toma muy bien el acercamiento del matrimonio, cosa que a Camila no le sienta nada bien: defiende su matrimonio y su derecho a aprovechar cualquier acercamiento a Hernando.

Día de campo. Beatriz está bien pero cuando Hernando se acerca, se pone tensa. Al terminar el día, las cosas no han ido como hubieran deseado, por algún motivo, la familia no termina de cuajar. Camila, melancólica, toca el piano mientras Hernando, triste, la escucha tocar. La melodía se ve interrumpida por gritos terribles.

Los poceros han dicho que no hay agua en el lugar en el que Carmelo les ha ordenado cavar. Alfonso cree que a Carmelo lo han engañado, así éste lo acusa de haberlo engañado. Elías lo niega, pero Carmelo es libre de pensar lo que quiera.

Mauricio se despide en La Casona: va a unirse al grupo que irá a Munia, para estar pendiente de Raimundo por quien Francisca está muy preocupada. Un nutrido grupo se dirige hacia Munia. Matías y Rafaela se quedan rezagados charlando y aprovechan para tomar algo. Matías se queda dormido… de pronto despiertan sobresaltados: la gente huye de Munia, malherida, en estampida. ¿Qué ha pasado?