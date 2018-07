Matías termina su relación con Prado

Capítulo 1263: lunes 15 febrero

Ramiro confirma que el cazatalentos es realmente un empresario teatral.

Hernando confiesa al químico que está al tanto de todo su pasado, así pues, no es necesario que le dé más explicaciones. Así, Elías se hospeda en la posada y tiene su primer encuentro con Beatriz donde ambos se caen bien.

El obispo llega al pueblo, pero nadie aparece para recibirlo. Forma parte de un plan para echar a Don Berengario de Puente Viejo.

Francisca tiene un nuevo encontronazo con Hernando Doscasas. Él vuelve a rechazar su “amistad”.

Raimundo se reúne con Francisca e Hipólito para informarles sobre la situación política.

Sol descubre que Lucas le ha mentido y le pide explicaciones a su vuelta.

Capítulo 1264: martes 16 febrero

Los vecinos de Puente Viejo aparecen y le piden al obispo que no se lleve a Don Anselmo. Y un “comité” expone al Obispo los motivos por los que quieren que don Anselmo se quede.

Alfonso entrega a Emilia un regalo emocionante. Le jura que intentará hacerla siempre feliz.

Rosario empieza a comportarse de forma extraña. ¿Qué le pasa? Oculta una llamada y pregunta por un paraje inhóspito.

Al contrario que Hernando, Elías sí simpatiza con la gente en el pueblo; viene a presentarse a la confitería y a indagar sobre el proyecto de Conrado. Candela y él se caen bien.

Beatriz empieza a huir de Hernando, aunque es protector con ella, le da miedo.

A Matías le pesa que su novia rechace semejante posibilidad por quedarse con él en Puente Viejo y rompe con Prado para que pueda irse a Madrid.

Capítulo 1265: miércoles 17 febrero

Prado está desolada por su ruptura con Matías, que no entiende cómo el chico ha podido cambiar de opinión respecto a ella de la noche a la mañana.

Al fin llega el motivo de tanto ocultismo por parte del médico cuando le pide a Sol que se case con él.

Hernando informa en los Manantiales que su mujer está a punto de llegar. Sorpresa generalizada, no se sabía nada acerca de que este señor pudiera estar casado, de hecho, no parece que sea capaz de amar en absoluto.

Francisca aprovecha la situación política de inestabilidad por los atentados anarquistas, para acercarse a Raimundo.

Capítulo 1266: jueves 18 febrero

Lucas propone matrimonio a Sol y ella no lo duda ni por un instante, después de todo lo que han pasado, se merecen ser felices juntos.

Alfonso y Ramiro se van a buscar a Rosario, que lleva varias horas desaparecida. La encuentran en el bosque, acompañada de Rafaela, la hija de una antigua vecina del pueblo.

Prado se enfrenta a Matías, no entiende por qué ha puesto fin a su relación.

El obispo sigue debatiendo sobre qué cura dejar en Puente Viejo. Al final, decide que los dos gobernarán la parroquia juntos.

Elías se interesa por la esposa de su jefe y tiene el primer encontronazo con Hernando: él no es nadie para meterse en su vida.

Capítulo 1267: viernes 19 febrero

Prado y Matías se reconcilian cuando él admite que rompió con ella por sentirse culpable de retenerla en Puente Viejo, pero ha comprendido que también se puede tener una relación en la distancia y esperar a ver qué les depara el futuro.

Francisca se entera de que Sol y Lucas se casan y empieza a tramar un plan. Evidentemente, no va a dejar que las cosas transcurran ajenas a su persona, y no va a permitir que la felicidad de los Santacruz se desarrolle sin meter palos en la rueda. Estos, en cambio, sí quieren mantener a Don Berengario al margen de su enlace, no es santo de su devoción.

Hernando lee en el periódico una noticia sobrecogedora: el barco en que viaja Camila, su esposa, ha naufragado. Su reacción ante semejante hecho parece fría.

Raimundo se ofrece para averiguar más sobre Rafaela, una recién llegada al pueblo hija de antiguos habitantes de Puente Viejo, y así despejar las dudas de los Castañeda, pues todo apunta a que está empeñada en trabajar en la Casa de Comidas.

El Obispo se despide de don Berengario y don Anselmo sin variar un ápice su postura sobre ellos, continuarán en Puente Viejo juntos y bien avenidos.