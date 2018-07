Olmedo se aprovecha de Eva

El Chato pide cuentas a Jimena porque no entiende por qué no ha contado con él para una acción de la banda y es que el Chato, como confiesa a Lupe, está cansado de fingir ser un pastor, cuando lo que le pide el cuerpo es volver a la acción como bandolero.Entretanto Lupe pide paciencia al Chato, porque en cuanto resuelvan un pequeño problema económico en la posada, podrán marchar juntos para América...pero ese día no parece llegar nunca, y la nueva y cuantiosa oferta económica que Noguero vuelve a plantear a Lupe, ha inoculado el veneno de la duda en la chica.Morales, consigue deshacerse del acoso de Emilia Ribadesella a costa de poner en duda su virilidad y hombría. Mientras que a Marcial le queda claro que Adela desea contraer matrimonio, Jairo y Pilar deciden romper cualquier tipo de relación.