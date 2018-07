Jairo y Moralen encuentran el cuerpo de Lucía cosido a navajazos

Jimena sigue pensando que traicionó a su amiga Pilar y eso le angustia pero, por otra parte, no puede reprimir su amor hacia Jairo y va a su encuentro. Los dos jóvenes se declaran su amor y se besan con pasión… y están a punto de llegar a más… pero Jimena pone freno. Todavía no está preparada para actos sexuales.



Después de la paliza a Jacobo, Pablo se plantea irse de Arazana… pero Roca le convence para que sea valiente y se quede para luchar por lo que él quiere en la vida.



El enfrentamiento entre Sara y Eusebio por el asunto de las acequias no ha hecho más que empezar y Sara piensa asestar un duro golpe al cacique mediante la intervención de su amigo, el periodista Adolfo Castillo.