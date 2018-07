El miedo que envuelve a Roberta, ¿qué decisión tomará?

Podemos decir de Roberta que ha sido el personaje más misterioso de 'Amar es para siempre' hasta el momento, pero la joven sigue escondiendo algo... al menos eso parece. ¿será solamente miedo o su carácter introvertido?.

Roberta llegó a Madrid asustada, huía de Barcelona del maltrato de su marido. La joven se escondió en un autobús destino Madrid y gracias a Sabino (que posteriormente se convirtiría en su jefe) se salvó de ser violada por el conductor. A partir de entonces Sabino le ha ayudado al máximo, su forma desinteresada daba mucho qué pensar... ¿quién no se había llegado a plantear que Sabino sentía algo por la joven?. Así lo hemos descubierto hace apenas unos capítulos, Sabino dejó a su mujer para confesar sus sentimientos, algo que Roberta no ha logrado digerir y aún no sabe cómo actuar ¿dejará la agencia?, ¿acabará enamorándose de Sabino?, ¿le utilizará para alejarse de su marido?.

Tomás, ante la mujer de Sabino, salió en su defensa presentándose como su novio, algo que Roberta sigue manteniendo de cara a Sabino. ¿Tendrá sentimientos Tomás hacia Roberta?, ¿acabarán siendo pareja?.

Por otro lado, el padre de Roberta llegó hace unos días en su búsqueda para llevarla de nuevo junto con su marido "es tu obligación". Roberta se sinceró con él, perdió a su hijo por culpa de las palizas de su marido y no quería volver, algo que a su padre le costó entender pero que finalmente hizo.

Roberta se queda en el barrio, sabemos que ha sido maltratada y que debe buscarse la vida en Madrid. La joven vive con el temor de que su marido la encuentre; ¿crees que dará con ella?, ¿qué le sucederá a Roberta a partir de ahora?.

Queremos saber tu opinión acerca de la situación de Roberta, qué crees que puede llegar a esconder y qué le pasará más adelante. ¿Cómo te gustaría que sucediese la historia de la joven?.